В наряде от Gucci и с голой грудью: Джаред Лето на показе фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

В наряде от Gucci и с голой грудью: Джаред Лето на показе фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Он традиционно выбрал яркий образ от любимого бренда.

Актер Джаред Лето стал одним из гостей премьерного показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой", который состоялся в Лос-Анджелесе. На красной дорожке знаменитость как амбассадор бренда Gucci опять появился с ног до головы одетый в их вещи.

Джаред Лето / Associated Press

На Джареде был темно-синий приталенный пиджак из коллекции Aria, а также брюки клеш красного цвета со стрелками, белые ботинки на каблуках и черная прозрачная блуза с вырезом на груди. Шею актер украсил цепочкой с подвеской в виде цифры шесть.

Джаред Лето / Associated Press

Пиджак Джареда очень напомнил модель 1997 года, созданную еще Томом Фордом. В 2021 году в честь 100-летия бренда нынешний креативный директор Gucci Алессандро Микеле полностью переосмыслил творение Форда и выпустил свой вариант культового бархатного костюма.

Прославила этот наряд когда-то актриса Гвинет Пэлтроу, надев его на MTV Video Music Awards.

Гвинет Пэлтроу в 1996 году / Getty Images

Читайте также: