В наряде от Gucci и с голой грудью: Джаред Лето на показе фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Он традиционно выбрал яркий образ от любимого бренда.
Актер Джаред Лето стал одним из гостей премьерного показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой", который состоялся в Лос-Анджелесе. На красной дорожке знаменитость как амбассадор бренда Gucci опять появился с ног до головы одетый в их вещи.
На Джареде был темно-синий приталенный пиджак из коллекции Aria, а также брюки клеш красного цвета со стрелками, белые ботинки на каблуках и черная прозрачная блуза с вырезом на груди. Шею актер украсил цепочкой с подвеской в виде цифры шесть.
Пиджак Джареда очень напомнил модель 1997 года, созданную еще Томом Фордом. В 2021 году в честь 100-летия бренда нынешний креативный директор Gucci Алессандро Микеле полностью переосмыслил творение Форда и выпустил свой вариант культового бархатного костюма.
Прославила этот наряд когда-то актриса Гвинет Пэлтроу, надев его на MTV Video Music Awards.
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