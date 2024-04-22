В наряде от Hermes: 62-летняя Мег Райан вышла на красную дорожку в Барселоне

Для своего появления на публике она выбрала наряд с интересным декором - он весь был расшит камнями и пайетками.

Актриса Мег Райан - звезда романтических комедий 80-х и 90-х годов - впервые за долгое время вышла в свет. 62-летняя женщина посетила кинофестиваль BCN в Cinemes Verdi в Испании, в рамках которого показали картинку "Что происходит потом", где Мег сыграла вместе с Дэвидом Духовны главные роли. Также актриса выступила и режиссером этого фильма.

На красную дорожку актриса вышла в элегантном костюме серого оттенка, который состоял из кофты и юбки миди. У кофты были длинные рукава, оборки на талии, а также ворот-хомут. Юбка же была немного расклешенной. Автором наряда являлся бренд Hermes он входил в коллекцию осень-зима 2024-2025.

Завершали ее образ босоножки на высоких каблуках и платформе, легкий макияж и укладка объемными локонами.

Мег Райан / Фото: Getty Images

Читайте также: