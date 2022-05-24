В наряде от Ивана Фролова: актриса Соломия Кириллова в роскошном патриотичном платье в Каннах

Создавая это наряд, дизайнер вдохновлялся самой Соломией. Платье готовилось специально для премьеры фильма на Каннском кинофестивале.
22 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера игрового фильма "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Главную роль в картине сыграла актриса Соломия Кириллова.
На премьеру в Каннах Соломия надела роскошное платье от украинского дизайнера Ивана Фролова. Наряд был выполнен в двух цветах - нежно-бежевом и нежно-голубом, напоминая флаг Украины. Дополнили этот невероятный образ тонкие перчатки из фатина и маленькая сумочка.
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