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В наряде от Ким Кардашьян: стройная Рози Хантингтон-Уайтли в стильном образе сходила в ресторан

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
830
Время на прочтение
1 мин
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В наряде от Ким Кардашьян: стройная Рози Хантингтон-Уайтли в стильном образе сходила в ресторан

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Британская модель красивым нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Папарацци подловили Рози Хантингтон-Уайтли в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на обед в один из ресторанов.

Модель выбрала для своего выхода стильный аутфит из коллаборации Модного дома Dolce & Gabbana и Ким Кардашьян – Dolce & Gabbana x Kim. Наряд бежевого цвета состоял из корсетного топа с длинными рукавами и юбки макси, на которых была нашивка с цифрами – 1997-98. Он идеально облегал стройную фигуру Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Свой образ Рози дополнила пудровыми атласными босоножками, серьгами и колье от бренда Tiffany и персиковым клатчем-конвертом от Hunting Season. Модель распустила волосы и сделала нежный макияж.

Напомним, в прошлый раз Рози Хантингтон-Уайтли в трикотажном платье миди цвета хаки с американской проймой блеснула сосками.

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Дата публикации
Просмотры
830
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