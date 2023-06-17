В наряде от Ким Кардашьян: стройная Рози Хантингтон-Уайтли в стильном образе сходила в ресторан

Британская модель красивым нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Папарацци подловили Рози Хантингтон-Уайтли в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на обед в один из ресторанов.
Модель выбрала для своего выхода стильный аутфит из коллаборации Модного дома Dolce & Gabbana и Ким Кардашьян – Dolce & Gabbana x Kim. Наряд бежевого цвета состоял из корсетного топа с длинными рукавами и юбки макси, на которых была нашивка с цифрами – 1997-98. Он идеально облегал стройную фигуру Хантингтон-Уайтли.
Свой образ Рози дополнила пудровыми атласными босоножками, серьгами и колье от бренда Tiffany и персиковым клатчем-конвертом от Hunting Season. Модель распустила волосы и сделала нежный макияж.
Напомним, в прошлый раз Рози Хантингтон-Уайтли в трикотажном платье миди цвета хаки с американской проймой блеснула сосками.
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