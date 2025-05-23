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- Шоу-бизнес
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В наряде от Louis Vuitton: Ана де Армас произвела вау-эффект своим серебряным нарядом
Все взгляды на лондонской премьере фильма «Балерина» были прикованы к исполнительнице главной роли — актрисе Ане де Армас.
Звезда продемонстрировала соблазнительный и гламурный образ от известного бренда Louis Vuitton, амбассадором которого она является.
Брюнетка появилась в серебряном платье, которое подчеркивало ее безупречную фигуру. Этот наряд имел оригинальный каплевидный вырез, а также несколько бретелек. Платье также было полностью расшито бисером и пайетками.
На премьере Ана позировала с Киану Ривзом, который пришел в костюме от Brunello Cucinelli и полосатом галстуке.
Также актриса снялась с Педро Паскалем, который еще совсем недавно блистал в Каннах на красной дорожке со своей сестрой Люкс Паскаль.