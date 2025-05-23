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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
205
Время на прочтение
1 мин

В наряде от Louis Vuitton: Ана де Армас произвела вау-эффект своим серебряным нарядом

Все взгляды на лондонской премьере фильма «Балерина» были прикованы к исполнительнице главной роли — актрисе Ане де Армас.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ана де Армас

Ана де Армас / © Associated Press

Звезда продемонстрировала соблазнительный и гламурный образ от известного бренда Louis Vuitton, амбассадором которого она является.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Брюнетка появилась в серебряном платье, которое подчеркивало ее безупречную фигуру. Этот наряд имел оригинальный каплевидный вырез, а также несколько бретелек. Платье также было полностью расшито бисером и пайетками.

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

На премьере Ана позировала с Киану Ривзом, который пришел в костюме от Brunello Cucinelli и полосатом галстуке.

Ана де Армас и Киану Ривз / © Associated Press

Ана де Армас и Киану Ривз / © Associated Press

Также актриса снялась с Педро Паскалем, который еще совсем недавно блистал в Каннах на красной дорожке со своей сестрой Люкс Паскаль.

Ана де Армас и Петро Паскаль / © Associated Press

Ана де Армас и Петро Паскаль / © Associated Press

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Getty Images

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

Ана де Армас / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
205
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