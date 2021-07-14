В наряде от Louis Vuitton и драгоценных украшениях: роскошный образ Изабель Юппер

В наряде от Louis Vuitton и драгоценных украшениях: роскошный образ Изабель Юппер

Актриса появилась на Лазурном побережье.

Вчера в Каннах показывали фильм о жизни и карьере канадско-американской певицы Селин Дион, который почему-то создатели решили назвать не именем суперзвезды, а выдуманным - "Алин", но, несмотря на эту неточность, показ посетило много звезд. Одним из гостей стала французская актриса Изабель Юппер.

68-летняя звезда появилась на красной дорожке в длинном необычном платье Louis Vuitton, которое состояло из двух частей: богато расшитого верха с длинными рукавами и черной юбки со шлейфом.

Изабель Юппер / Associated Press

Дополнили этот образ украшения от бренда Chopard, которые идеально дополняли эффектный наряд.

Изабель Юппер / Associated Press

Кстати, также показ этой картины посетили супермодель Коко Роша, продемонстрировавшая образ от Dior, и ее коллега - бразильская модель Изабели Фонтана в наряде от Рами Кади.

Изабели Фонтана / Associated Press

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