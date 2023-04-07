В наряде от Louis Vuitton: звезда "Игры в кальмара" вышла на красную дорожку церемонии

Звезда нашумевшего сериала "Игра в Кальмара" - 28-летняя модель и актриса Чон Хо Ен - посетила церемонию вручения премии GQ Global Creativity Awards, которая прошла в Нью-Йорке.

На красной дорожке девушка продемонстрировала образ от французского Модного дома Louis Vuitton.

На ней было длинное платье без бретелек с плотной черной юбкой со шлейфом. Верхняя часть наряда была расшита бисером и пайетками с цветочным принтом и напоминала по дизайну старинные витражи.

Чон Хо Ён / Фото: Associated Press

Этот наряд Чон Хо Ен больше ничем не утяжеляла: волосы она просто распустила, сделала очень лаконичный макияж и добавила в лук всего несколько очень простых украшений.

Чон Хо Ён / Фото: Associated Press

Но это не единственный роскошный образ звезды. Также актриса поделилась на своей странице в Instagram обложкой GQ, для которой снялась. На фото Чон Хо Ен позирует в металлическом топе, созданном американским дизайнером Наталией Феднер, которая родом из Украины.

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