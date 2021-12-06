В наряде от любимого дизайнера герцогини Кембриджской: Кейт Бекинсэйл на кинопремии в Лондоне

В наряде от любимого дизайнера герцогини Кембриджской: Кейт Бекинсэйл на кинопремии в Лондоне

Платье отлично сидело на стройной фигуре знаменитой актрисы.

Актриса Кейт Бекинсейл посетила 24-ю Премию британского независимого кино (British Independent Film Awards). Мероприятие проходило в Old Billingsgate в Лондоне, а звезда блистала на красной дорожке в элегантном белом платье от любимого бренда герцогини Кембридской Jenny Packham из коллекции Pre Fall 2021.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Образ актрисы состоял из длинного платья, которое украшали расшитые серебристыми камнями рукава и накидка-кейп. Также образ дополнили высокая прическа с черным бантом, высокие серебристые босоножки, черный маникюр и небольшой бархатный клатч с застежкой в виде банта. В ушах Кейт сверкали крупные серьги с бриллиантами.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Кинопремия, которую посетила звезда, была основана в 1998 году по инициативе продюсера Эллиота Гроува, в рамках проводимого под его патронажем Кинофестиваля Raindance, для представителей британского независимого кино.

Читайте также: