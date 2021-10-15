В наряде от любимого дизайнера Кейт Мидлтон: Сельма Блэр посетила премьеру документально фильма

Актриса много лет борется с рассеянным склерозом.

Актриса Сельма Блэр, которую многие помнят по фильмам "Блондинка в законе" и "Жестокие игры", вышла на фотоколл перед премьерой биографического фильма "Представляем, Сельма Блэр". Режиссера фильма стала Рэйчел Флейт.

Показ ленты состоялся в театре DGA в Лос-Анджелесе, а сам фильм будет рассказывать о жизни актрисы с рассеянным склерозом. О заболевании Сельма рассказала миру в 2018 году и с тех пор стала одним из самых заметных защитников прав в области хронических заболеваний и инвалидности в Голливуде.

На мероприятии она появилась в серебристом платье с V-образным декольте и пайетками от бренда Jenny Packham, который также обожает герцогиня Кембриджская Кейт.

Сельма Блэр / Associated Press

Свой образ Сельма дополнила тростью, маникюром и помадой винного цвета. Также актриса немного сменила имидж и перекрасилась в блондинку.

Сельма Блэр / Associated Press

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