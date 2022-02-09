В наряде от Mônot и с меховой горжеткой: британская ведущая надела эффектный наряд на церемонию

В наряде от Mônot и с меховой горжеткой: британская ведущая надела эффектный наряд на церемонию

На мероприятии Майя была одной из тех, кто брал интервью у звезд, но сама ведущая выглядела не менее впечатляюще.

Британская теле- и радиоведущая Майя Джама - поклонница откровенных и сексуальных образов для красных дорожек. Звезда часто выбирает наряды от именитых брендов с декольте, вырезами и прозрачными вставками.

Майя Джама / Associated Press

Вчера вечером на красной дорожке музыкальной премии BRIT Awards Майя появилась в черном наряде от бренда Mônot, который стал невероятно популярным еще в прошлом году. Образ знаменитости состоял из топа с треугольниками и длинной юбки. Дополнили вечерний ауфит серебристые туфли, меховая накидка горжетка и серьги-люстры от ювелирного бренда Bulgari.

Майя Джама / Associated Press

В прошлом году в этом же платье на разных красных дорожках сверкали Оливия Калпо и Лесли-Энн Брандт.

Оливия Калпо / Getty Images

Лесли-Энн Брандт / Getty Images

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