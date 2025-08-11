В наряде от Pucci и в очках: Алисия Сильверстоун под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Реклама

Спустя почти 30 лет после выхода оригинального и культового фильма 1995 года «Бестолковые» стало известно, что готовится его продолжение, которое подтвердила исполнительница главной роли — актриса Алисия Сильверстоун. Именно после выхода этой комедии карьера актрисы взлетела до небес сделав ее голливудской звездой.

Шоу в настоящее время находится в разработке. Точные детали сюжета держатся в секрете, за исключением того, что оно станет продолжением культового фильма, сообщается на Variety. Но Сильверстоун уже подогревает интерес к своей персоне и активно появляется на светских мероприятиях, в частности посетила программу Hits 1 в студии SiriusXM 7 августа в Нью-Йорке. Алисия была одета в наряд от Pucci, который включал объемную блузу с ярким принтом, черную юбку с асимметричным подолом, а также сумку-мешок, солнцезащитные очки, золотые украшения и туфли с открытой пяткой.

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Фильм «Бестолковые» — это уже класика кино, но также он повлиян на поп-культуру и моду, поскольку многие наряды из этой комедии являются культовыми. В частности очень часто даже спустя 30 лет после выхода фильма многие девушки повторяют лук Сильверстоун в клетчатом костюме.

Реклама

Алисия Сильверстоун в фильме «Бестолковые» / © Getty Images

В частности этот образ недавно скопировала певица Рита Ора, когда прилетела в Нью-Йорк.