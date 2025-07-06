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- Шоу-бизнес
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В наряде от Ralph Lauren: молодая мама Поппи Делевинь посетила Уимблдон
Британская светская львица Поппи Делевинь побывала на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.
Недавно Поппи впервые стала мамой и недавно поделилась фото в своем блоге в Instagram и рассказала, как назвала новорожденную дочь.
А на днях Поппи Делевинь вышла в свет, посетив седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. Одета звезда была в наряде от Ralph Lauren: на ней был удлиненный жакет песочного цвета с поясом на талии, белый топ и широкие белые брюки. А в руках она держала коричневую сумку на короткой круглой ручке.
Поппи распустила белокурые волосы, сделала дневной макияж и надела серьги-висюльки из мелких камней, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.
Напомним, недавно мы писали, что австралийская актриса Ребел Уилсон со своей супругой посещала Уимблдон. Звезда была одета в кружевное розовое платье-рубашку и обута в белые мюли на каблуках с золотыми заклепками.