В наряде от Ralph Lauren: молодая мама Поппи Делевинь посетила Уимблдон

Поппи Делевинь / © Getty Images

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Недавно Поппи впервые стала мамой и недавно поделилась фото в своем блоге в Instagram и рассказала, как назвала новорожденную дочь.

А на днях Поппи Делевинь вышла в свет, посетив седьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. Одета звезда была в наряде от Ralph Lauren: на ней был удлиненный жакет песочного цвета с поясом на талии, белый топ и широкие белые брюки. А в руках она держала коричневую сумку на короткой круглой ручке.

Поппи Делевинь / © Getty Images

Поппи распустила белокурые волосы, сделала дневной макияж и надела серьги-висюльки из мелких камней, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.

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Напомним, недавно мы писали, что австралийская актриса Ребел Уилсон со своей супругой посещала Уимблдон. Звезда была одета в кружевное розовое платье-рубашку и обута в белые мюли на каблуках с золотыми заклепками.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images