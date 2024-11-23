В наряде от Roberto Cavalli: потрясающая Джуно Темпл посетила мероприятие в Лас-Вегасе

Британская актриса Джуно Темпл - звезда комедийного сериала "Тед Лассо" - посетила гламурное светское мероприятие в США. 35-летняя женщина появилась среди гостей благотворительного вечера организации amfAR, которое проводилось в Лас-Вегасе.

Для своего выхода в свет она выбрала потрясающее длинное платье от известного бренда Roberto Cavalli. Это был наряд с халтером, подчеркнутой талией и роскошным цветочным принтом. У платья был небольшой шлейф и разрез на юбке.

Носила наряд Джуно в сочетании с черными босоножками, ярким макияжем, серьгами-кольцами в ушах и прической высоким хвостом.

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

amfAR - это американский фонд исследований СПИДа, который является международной некоммерческой организацией, занимающейся поддержкой исследований СПИДа и профилактикой ВИЧ. Одна из самых роскошных и масштабных благотворительных вечеринок организации ежегодно проводится в рамках Каннского кинофестиваля, где ее посещают голливудские звезды, модели и другие знаменитые гости. Например, в мае этого года мероприятие amfAR в Каннах посетила известная фэшн-блогер Леони Ханне в платье с перьями на юбке.

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