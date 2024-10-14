В наряде от Saint Laurent: Зои Салдана пришла на афтепати кинофестиваля в Лондоне

Наряд идеально подчеркивал фигуру и сочетался с ее оригинальнім украшением в волосах.
Зои Салдана посетила афтепати по случаю премьеры фильма "Эмилия Перес" в рамках Лондонского кинофестиваля. Для этого мероприятия она нарядилась в платье синего оттенка от бренда Saint Laurent.
На Зои был обтягивающий наряд с халтером, юбкой-карандашом и мелкими складками из коллекции осень-зима 2024. Носила она это платье с черным тонким поясом на талии, лаковыми туфлями с открытым мысом и ремешками, а также небольшим клатчем.
В ушах у Зои можно заметить большие серьги, а в волосах синие цветы.
Точно с такой же прической, украшенной синими гортензиями, актриса появилась несколькими часами ранее на красной дорожке. Тогда она позировала перед фотографами в платье-бюстье от Модного дома Prada.
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