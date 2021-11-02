В наряде от своего бренда: Ким Кардашьян подчеркнула фигуру обтягивающим кожаным платьем

Звезда появилась на мероприятии в оригинальном однотонном платье.
В понедельник, 1 ноября, в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Награды на этом мероприятии традиционно вручали известным людям, добившимся успехов в таких областях, как мода, искусство, музыка, литература, спорт и других.
Одной из гостей мероприятия стала 41-летняя Ким Кардашьян. Она также была удостоена награды в номинации Brand Innovator - за успехи в развитии своего бренда одежды Skims.
На церемонии Ким появилась в обтягивающем кожаном платье из своей коллаборации Fendi x Skims и высоких перчатках, которые дополнила остроносыми сапогами из змеиной кожи и украшениями с бриллиантами.
Читайте также:
10 вещей, за которые мы ненавидим Ким Кардашьян
Сочетает со всем: 10 любимых спортивок Ким Кардашьян
От мокрого "голого" платья до балаклавы на лице: эпатажные образы Ким Кардашьян на Met Gala