В наряде от своего бренда: Ким Кардашьян подчеркнула фигуру обтягивающим кожаным платьем

В наряде от своего бренда: Ким Кардашьян подчеркнула фигуру обтягивающим кожаным платьем

Звезда появилась на мероприятии в оригинальном однотонном платье.

В понедельник, 1 ноября, в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Награды на этом мероприятии традиционно вручали известным людям, добившимся успехов в таких областях, как мода, искусство, музыка, литература, спорт и других.

Одной из гостей мероприятия стала 41-летняя Ким Кардашьян. Она также была удостоена награды в номинации Brand Innovator - за успехи в развитии своего бренда одежды Skims.

Ким Кардашьян / Getty Images

На церемонии Ким появилась в обтягивающем кожаном платье из своей коллаборации Fendi x Skims и высоких перчатках, которые дополнила остроносыми сапогами из змеиной кожи и украшениями с бриллиантами.

Ким Кардашьян / Getty Images

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