В наряде от украинского бренда: Ева Лонгория вызвала фурор роскошным вечерним образом

Актриса подчеркнула талию корсетом.

Во Франции в рамках Недели моды состоялся ежегодный показ косметической компании L’Oréal Paris. Во время шоу на подиум выходят известные женщины, которые являются амбассадорами бренда и демонстрируют разные наряды.

Уже традиционно одной из участниц показа стал актриса Ева Лонгория — звезда культового сериала «Отчаянные домохозяйки». В этот раз Ева надела ансамбль от украинского бренда Balykina, который состоял из стильного корсета и длинной прямой юбки. Образ актрисы дополнили гламурный босоножки и очень красивый макияж.

Однако это не первый раз, когда актриса удивила таким образом. В прошлом году она вышла на подиум этого же шоу в невероятном воздушном платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Штаб-квартира бренда тоже базируется в Калифорнии.

Ева Лонгория в красивых платьях (41 фото)

