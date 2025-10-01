В наряде от украинского бренда: Ева Лонгория вызвала фурор роскошным вечерним образом

Ева Лонгория / © Getty Images

Реклама

Во Франции в рамках Недели моды состоялся ежегодный показ косметической компании L’Oréal Paris. Во время шоу на подиум выходят известные женщины, которые являются амбассадорами бренда и демонстрируют разные наряды.

Уже традиционно одной из участниц показа стал актриса Ева Лонгория — звезда культового сериала «Отчаянные домохозяйки». В этот раз Ева надела ансамбль от украинского бренда Balykina, который состоял из стильного корсета и длинной прямой юбки. Образ актрисы дополнили гламурный босоножки и очень красивый макияж.

Ева Лонгория / © Getty Images

Однако это не первый раз, когда актриса удивила таким образом. В прошлом году она вышла на подиум этого же шоу в невероятном воздушном платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Штаб-квартира бренда тоже базируется в Калифорнии.

Реклама

Ева Лонгория / © Associated Press