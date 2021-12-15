В наряде от украинского дизайнера: Дженнифер Лопес выступила в финале The Voice

Певица выглядела роскошно в струящемся платье с разрезом.
В США состоялся финал шоу The Voice, во время которого на сцене выступила суперзвезда Дженнифер Лопес. Она исполнила свой сингл - эмоциональную балладу On My Way, которая также является саундтреком к новому романическому фильму "Первый встречный", где она сыграла с Оуэном Уилсоном. На сцене к Лопес также присоединился гитарист Лукас Нельсон.
Для своего выступления Дженнифер выбрала белое платье с высоким разрезом и шлейфом, которое также дополняла накидка. Создан этот наряд украинским дизайнера Лесей Верлингьери, основательницей бренда Lever Couture.
Дополнили наряд Дженнифер украшения от Tiffany & Co., белые ботинки на высокой платформе и шнуровкой, а также роскошная прическа и макияж.
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