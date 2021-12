В наряде от украинского дизайнера: Дженнифер Лопес выступила в финале The Voice

Певица выглядела роскошно в струящемся платье с разрезом.

В США состоялся финал шоу The Voice, во время которого на сцене выступила суперзвезда Дженнифер Лопес. Она исполнила свой сингл - эмоциональную балладу On My Way, которая также является саундтреком к новому романическому фильму "Первый встречный", где она сыграла с Оуэном Уилсоном. На сцене к Лопес также присоединился гитарист Лукас Нельсон.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Для своего выступления Дженнифер выбрала белое платье с высоким разрезом и шлейфом, которое также дополняла накидка. Создан этот наряд украинским дизайнера Лесей Верлингьери, основательницей бренда Lever Couture.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Дополнили наряд Дженнифер украшения от Tiffany & Co., белые ботинки на высокой платформе и шнуровкой, а также роскошная прическа и макияж.

