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В наряде от украинского модельера: британская актриса восхитила полупрозрачным платьем на BAFTA

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1222
Время на прочтение
2 мин
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В наряде от украинского модельера: британская актриса восхитила полупрозрачным платьем на BAFTA

Уоллис Дэй / Фото: Getty Images

Наряды от этого бренда с каждым разом восхищают все больше.

Все чаще знаменитости из разных стран надевают наряды от украинских брендов. Например, совсем недавно Бейонсе выступила в Дубае в платье от украинского бренда Frolov, а вчера, 19 февраля, британская актриса и модель Уоллис Дэй вышла на красную дорожку BAFTA в полупрозрачном образе от украинского модельера Леси Верлингьери.

Уоллис Дэй / © Getty Images
Уоллис Дэй / Фото: Getty Images

На Уоллис было оригинальное платье из полупрозрачного сетчатого материала. Наряд был выполнен в сером цвете и имел сложный дизайн, поскольку платье состояло из широких лент, которые были сшиты между собой.

Подол наряда украшали ленты в виде широкой бахромы, они перетекали в шлейф и открывали ноги девушки. Образ Уоллис дополнила “мокрой” укладкой, насыщенным макияжем и прозрачными туфлями на каблуках.

Уоллис Дэй / © Getty Images
Уоллис Дэй / Фото: Getty Images

Для афтепати модель выбрала черный полупрозрачный наряд, который сочетала с кроссовками и серебристой сумкой.

Уоллис Дэй / © Getty Images
Уоллис Дэй / Фото: Getty Images

Но появление знаменитостей в подобных платьях от бренда Lever Couture, с которым работает Верлингьери, не сюрприз. Ранее в подобном наряде позировала в одной из съемок Тина Кароль, а голливудская звезда Милла Йовович выходила на красную дорожку amfAR в Каннах, также подобное платье примеряла супермодель Хайди Клум.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press
Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль
Тина Кароль / Фото: Instagram Тины Кароль
Милла Йовович / © Associated Press
Милла Йовович / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1222
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