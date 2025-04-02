В наряде от Versace: сын-красавчик Арнольда Шварценеггера посетила премьеру сериала

Патрик Шварценеггер / © Getty Images

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Среди гостей мероприятия появился актер Патрик Шварценеггер, который также является сыном актера, культуриста и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Он вышел на красную дорожку в наряде от Versace, который включал всего два цвета — коричневый и голубой.

В частности на Патрике были рубашка с пиджаком, а также прямые брюки со стрелками. Обул актер удобные лоферы.

Патрик Шварценеггер / © Getty Images

В последнее время о Патрике и его актерской игре активно заговорили, ведь несмотря на то что он не новичок в этом ремесле, в 2025 году с его участием вышел третий сезон сериала «Белый лотос», который принес актеру популярность. В день презентации сериала в феврале Патрика пришла поддержать вся семья.

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Патрик Шварценеггер с отцом / © Associated Press

Патрик Шварценеггер с мамой / © Associated Press

Патрик Шварценеггер с невестой / © Getty Images