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- Шоу-бизнес
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В наряде от Versace: сын-красавчик Арнольда Шварценеггера посетила премьеру сериала
В Австралии состоялась премьера второго сезона сериала «Последние из нас» (The Last of Us), который снял на основе популярной одноименной компьютерной игры.
Среди гостей мероприятия появился актер Патрик Шварценеггер, который также является сыном актера, культуриста и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Он вышел на красную дорожку в наряде от Versace, который включал всего два цвета — коричневый и голубой.
В частности на Патрике были рубашка с пиджаком, а также прямые брюки со стрелками. Обул актер удобные лоферы.
В последнее время о Патрике и его актерской игре активно заговорили, ведь несмотря на то что он не новичок в этом ремесле, в 2025 году с его участием вышел третий сезон сериала «Белый лотос», который принес актеру популярность. В день презентации сериала в феврале Патрика пришла поддержать вся семья.