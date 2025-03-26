В наряде оттенка айвори: Наоми Уоттс пришла на интервью, чтобы рассказать о новом фильме

56-летняя Наоми Уоттс сыграла в фильме "Друг" - комедийной драме снятой по мотивам романа писательницы Сигрид Нуньес.
Чтобы рассказать о своей работе актриса пришла на популярную развлекательную программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".
Актриса для интервью надела комбинезон оттенка айвори свободного фасона и с длинными рукавами. На горловине его украшали тонкие завязки с кисточками. Наоми дополнила этот наряд туфлями на каблуках и несколькими золотыми украшениями.
Также компанию на программе ей составил главный коллега по фильму - пес породы немецкий дог по имени Бинг.
Днем ранее Наоми также посетила премьерный показ фильма в Нью-Йорке, в кинотеатре IPIC. Она вышла на красную дорожку в белом наряде креативного дизайна, который был создан брендом Jacquemu. Платье актрисы было из коллекции весна-лето 2025.
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