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В наряде оттенка айвори: Наоми Уоттс пришла на интервью, чтобы рассказать о новом фильме

В наряде оттенка айвори: Наоми Уоттс пришла на интервью, чтобы рассказать о новом фильме

Наоми Уоттс на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" / Фото: Getty Images

56-летняя Наоми Уоттс сыграла в фильме "Друг" - комедийной драме снятой по мотивам романа писательницы Сигрид Нуньес.

Чтобы рассказать о своей работе актриса пришла на популярную развлекательную программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Актриса для интервью надела комбинезон оттенка айвори свободного фасона и с длинными рукавами. На горловине его украшали тонкие завязки с кисточками. Наоми дополнила этот наряд туфлями на каблуках и несколькими золотыми украшениями.

Наоми Уоттс на
Наоми Уоттс на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" / Фото: Getty Images

Также компанию на программе ей составил главный коллега по фильму - пес породы немецкий дог по имени Бинг.

Днем ранее Наоми также посетила премьерный показ фильма в Нью-Йорке, в кинотеатре IPIC. Она вышла на красную дорожку в белом наряде креативного дизайна, который был создан брендом Jacquemu. Платье актрисы было из коллекции весна-лето 2025.

Наоми Уоттс на премьере в Нью-Йорке / © Associated Press
Наоми Уоттс на премьере в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

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