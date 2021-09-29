В наряде оттенка индиго: супермодель Алессандра Амбросио на мероприятии в Париже

Монохромный образ модели получился очень эффектным.
40-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала гостью открытия выставки работ французского модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime, которая проводилась в Париже.
Для мероприятия модель выбрала наряд от Mugler, который был выполнен полностью в синем цвете. Образ состоял из фирменных колготок бренда со швом и платья с корсетным кроем. На плечи модель накинула пальто, тоже такого глубокого оттенка индиго, как и ее полупрозрачный наряд. А вот завершили весь этот аутфит босоножки с завязками и небольшая сумка со стразами.
Волосы Амбросио были уложены с "мокрым" эффектом, а шею украшала крупная цепочка.
Также на этом мероприятии появилась и коллега Алессандры - супермодель Ирина Шейк. Звезда надела винтажное платье от Mugler из кутюрной коллекции Les Insectes весна-лето 1997 года.
Читайте также: В купальнике и за руку с бойфрендом: Алессандру Амбросио запечатлели на пляже