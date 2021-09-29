В наряде оттенка индиго: супермодель Алессандра Амбросио на мероприятии в Париже

В наряде оттенка индиго: супермодель Алессандра Амбросио на мероприятии в Париже

Монохромный образ модели получился очень эффектным.

40-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио стала гостью открытия выставки работ французского модельера Тьери Мюглера под названием Thierry Mugler: Couturissime, которая проводилась в Париже.

Для мероприятия модель выбрала наряд от Mugler, который был выполнен полностью в синем цвете. Образ состоял из фирменных колготок бренда со швом и платья с корсетным кроем. На плечи модель накинула пальто, тоже такого глубокого оттенка индиго, как и ее полупрозрачный наряд. А вот завершили весь этот аутфит босоножки с завязками и небольшая сумка со стразами.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Волосы Амбросио были уложены с "мокрым" эффектом, а шею украшала крупная цепочка.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Также на этом мероприятии появилась и коллега Алессандры - супермодель Ирина Шейк. Звезда надела винтажное платье от Mugler из кутюрной коллекции Les Insectes весна-лето 1997 года.

Ирина Шейк / Getty Images

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