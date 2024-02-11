В наряде оттенка пыльной розы: Эмма Стоун вышла на красную дорожку в винтажном платье

Актриса впервые за длительное время надела образ не от Louis Vuitton, чем удивила.

Голливудская звезда Эмма Стоун, которая в этом году среди номинантов на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, посетила 76-ю церемонию вручения премии Гильдии режиссеров Америки, которая прошла в отеле Беверли Хилтон.

Эмма Стоун, Йоргос Лантимос, Марк Руффало / Фото: Associated Press

На красную дорожку актриса вышла в нежном платье от Модного дома Givenchy. Наряд является винтажным и впервые был представлен брендом в коллекции весна-лето 2003.

Платье имело глубокое квадратное декольте и широкие бретельки. Однако главным украшением наряда стало оригинальное плетение из лент ткани, которые ниспадали к низу, как бахрома.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Этот образ Эмма дополнила серебристыми туфлями, а также лаконичніми маникюром и макияжем. Также платье Стоун дополнила лаконичным черным жакетом на пуговицах.

Эмма Стоун, Йоргос Лантимос, Марк Руффало / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Бедные-несчастные" выйдет 18 января.

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