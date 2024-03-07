В наряде оттенка "розовое золото": 68-летняя Донателла Версаче вышла на красную дорожку церемонии

Модельер и руководитель Модного дома Versace - 68-летняя Донателла Версаче - посетила церемонию вручения наград Green Carpet Fashion Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она появилась на красной дорожке в наряде от своего бренда - элегантном, женственном и сексуальном платье оттенка "розовое золото".

У наряда было две бретельки, подчеркнутая талия и драпировка на декольте. Юбку украшал высокий разрез.

Дополнила образ Донателла золотыми серьгами-кольцами, украшениями на руках, ярким макияжем и прической с легкими локонами.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

Незадолго до этого мероприятия Донателла презентовала в Милане на Неделе моды коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025 своего Модного дома Versace, в которой показала необычные воротники, много черного цвета и кожи.

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