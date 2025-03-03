В наряде оттенка розового золота: Селена Гомес подчеркнула стройную фигуру нарядом Ralph Lauren на "Оскаре"

Гомес выглядела особенно гламурно в этом кастомном платье.
В Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта состоялась церемония вручения главной кинематографической премии "Оскар", которая в этом году была особенно обсуждаемой из-за множества скандалов с ней связаных. Одной из номинантов в этом году стала актриса и певица Селена Гомес.
32-летняя знаменитость впервые за свою карьеру получила номинацию, но уступила победу своей коллеге Зои Салдане, которая сыграла с ней вместе в картине "Эмилия Перес".
Для мероприятия Селена надела потрясающе гламурное платье от бренда Ralph Lauren. Это был кастомный наряд, специально создан для церемонии. Платье оттенка розового золота полностью расшито камнями и бисером, плечи у него были открыты, а глубокое декольте подчеркнуто красивым фигурным вырезом.
Платье идеально подчеркивало постройневшую фигуру Селены, а такдже имело длинный шлейф.
Наряд красавица-суперзвезда носила в сочетании с туфлями от Stuart Weitzman, бриллиантовыми украшениями от ювелирного бренда Bvlgari, а также своим помолвочным кольцом от Abril Barret.
Кстати, жених Селены Бенни Бланко составил компанию ей на церемонии. Его заметили в зале вместе с возлюбленной.
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