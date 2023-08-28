В наряде пастельного цвета: модель Кендалл Дженнер сходила на вечеринку с подругами

Стильное платье обтягивало фигуру звезды, подчеркивая то, насколько девушка стройная.
Известная американская модель и младшая сестра Ким Кардашьян - 27-летняя Кендалл Дженнер - провела приятный вечер со своими подругами-моделями Джиджи Хадид и Хейли Бибер.
Девушки сходили вместе на вечеринку в Санта-Монике. Кендалл выбрала для мероприятия длинное обтягивающее платье-майку, которое было выполнено в пастельных тонах.
Наряд состоял из четырех слоев, а дополнила она его белым клатчем, лаконичными босоножками и макияжем. Волосы звезда просто распустила.
Но пока девушка ходила отдыхать с подругами ее бойфренд - пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny – произвел настоящий фурор своим провокационным снимком в Instagram - он показал свое обнаженное фото.
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