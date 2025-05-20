В наряде персикового цвета: Дженнифер Лопес в шелковом платье и перьях появилась на улице в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Американская суперзвезда Дженнифер Лопес привлекла внимание тем, что появилась на улице в Нью-Йорке. Она посетила празднование дня рождения композитора Джона Кандера, которому исполнилось 98 лет.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

На это особое мероприятие Лопес нарядилась в яркий лук персикового цвета от New Arrivals. Она носила шелковое платье-комбинацию в сочетании с объемной короткой шубой с перьями. Также Лопес дополнила лук гламурным клатчем-коробкой, мюлями, украшениями в тон наряда, длинным нюдовым маникюром и очень ярким макияжем с сиреневыми тенями на глазах.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Мероприятие проводилось как благотворительное и было направлено на сбор средств для Roundabout Theatre Company. Также известно, что Лопес исполнила на нем песню из мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором является исполнительницей главной роли, эта экранизация выйдет на экраны в конце года.

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В последнее время артистка не очень часто радует поклонников появлениями на публике и тем более выходами на красные дорожки, возможно, это связано с тем, что Дженнифер занята съемками. Не так давно ее заметили на съемочной площадке папарацци во время работы над фильмом «Служебный роман».

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