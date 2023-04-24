В наряде пудрового оттенка: актриса Гвинет Пэлтроу на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Это было первое появление знаменитости на светском мероприятии после громкой победы в суде.

50-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - седьмую ежегодную церемонию вручения фэшн-премии The Daily Front Row Fashion.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

На мероприятие она надела образ цвета пудры, который включал в себя укороченную блузу с высокой горловиной и длинными шифоновыми рукавами, а также элегантные брюки-палаццо.

Волосы Гвинет собрала в гладкую прическу-пучок с пробором, сделала макияж с румянами, нюдовой помадой и легким макияжем глаз. В ушах у звезды были крупные серьги с жемчугом.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила Ким Кардашьян и ее 9-летняя дочь Норт Уэст и звезда "Мстителей" Бри Ларсон.

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