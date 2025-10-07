В наряде с акцентом на красивом декольте: Дженнифер Лопес в ярком образе сияла на улицах Нью-Йорка

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес продолжает покорять Нью-Йорк своими стильными образами в рамках промотура драматического мюзикла "Поцелуй женщины-паука", в котором она исполнила главную роль.

На этот раз звезда вышла в свет в желтом костюме. Он состоял из элегантного жакета с красивым декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и юбки до колен с фигурным разрезом и каймой с узором и золотистой линией.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Лук Джей Ло дополнила кружевными туфлями с открытыми носками и на шпильках и коричневым клатчем с крокодильим тиснением.

Лопес собрала волосы в высокий пучок, сделала насыщенный макияж, надела на лицо большие солнцезащитные очки с янтарными линзами, уши украсила золотыми серьгами, а на руке было кольцо.

Своим новым выходом Дженнифер в очередной раз доказала, что умеет сочетать элегантность, смелость и гламур и быть главной звездой любого мероприятия.

Напомним, Дженнифер Лопес впервые после развода появилась на публике с экс-супругом Беном Аффлеком.