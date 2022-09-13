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В наряде с американской проймой и яркими акцентами: Селена Гомес вручила награду на церемонии "Эмми"

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В наряде с американской проймой и яркими акцентами: Селена Гомес вручила награду на церемонии "Эмми"

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Образ был простым, но подобран со вкусом.

30-летняя Селена Гомес сейчас вся в работе, ведь мало того, что она активно развивает свой бренд косметики Rare Beauty, так еще и приступила к работе над третьим сезоном сериала "Убийства в одном здании" от Hulu. Этот детективно-комедийный сериал стал настолько популярен, что, вероятно, третий сезон мы увидим уже весной, хотя пока что никаких подробностей компании не раскрывает, как и то, о чем он расскажет в этот раз.

Также Селена активно посещает различные светские мероприятия, и вчера, 12 сентября, она блистала перед камерами на "Эмми"-2022, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Но Селена была не номинанткой на статуэтку, а вместе со своими коллегами Стивом Мартином и Мартином Шортом вышла на сцену, чтобы вручить награду в номинации "Лучшее разговорное варьете". Кстати, победу одержала программа "События прошлой недели с Джоном Оливером".

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена надела для мероприятия белоснежное платье с американской проймой от Celine. Это красивое платье было полностью расшито бисером, а дополнила она его серебристыми босоножками, клатчем и высокой прической.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Яркими акцентами в образе были серьги с кисточками из бисера и зеленый маникюр.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

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