В наряде с асимметричной юбкой: дочь Майкла Джексона продемонстрировала ноги на красной дорожке

26-летняя дочь покойного певца Майкла Джексона - Пэрис Джексон - посетила традиционный благотворительный гала-вечер фонда amfAR "Кино против СПИДа".

Надела Пэрис необычное платье черного цвета от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2024. Оно было выполнено из жатой ткани и в зоне лица украшено множеством драпировок и складок.

Юбка же у платья была широкой и со шлейфом, но ассиметричной. В передней части она была очень короткой и демонстрировала ноги девушки.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Также к этому платью Пэрис надела высокий "оперные" перчатки черного цвета и босоножки на высоких платформах и каблуках. Особого гламура в образе добавляли украшения от Pasquale Bruni в виде цветов и лепестков.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Также это светское мероприятие посетили венгерская модель Барбара Палвин в платье персикового цвета от Vivienne Westwood и немецкая модель Тони Гаррн в платье-паутине от Zuhair Murad.

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