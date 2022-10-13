В наряде с ассиметричной юбкой и вставкой с пайетками: звезда "Короны" Клэр Фой на красной дорожке

Лук актрисы получился лаконичным, но очень элегантным.
38-летняя британская актриса Клэр Фой, которую многие поклонники сериала "Корона" полюбили из-за ее роли молодой королевы Елизаветы II, посетила кинофестиваль в Лондоне.
На красной дорожке знаменитость продемонстрировала элегантное черное вечернее платье от бренда Alexandre Vauthier из коллекции осень-зима 2023. Платье было выполнено из тяжелого бархата и имело глубокое V-образное декольте.
Украшала платье ассиметричная рюша на юбке, а также вставка расшитая продолговатыми пайетками.
Дополнили образ знаменитости босоножки от Aquazzura, тоже декорированные стразами, укладка и длинные серьги.
Кинофестиваль актриса посетила, поскольку там презентовали фильм "Говорят женщины", где она сыграла вместе с Фрэнсис Макдорманд и Руни Марой. Несколько дней назад по этой же причине она появилась и на Нью-Йоркском кинофестивале.
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