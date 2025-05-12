В наряде с бахромой и красных туфлях на шпильках: стильная Холли Берри приехала в Канны

Холли Берри / © Getty Images

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В объективы папарацци в Каннах попала Холли Берри. Увидев фотографов, она радостно улыбнулась им и помахала.

Актриса приехала на один из самых ожидаемых кинематографических марафонов года — 78-й Каннский кинофестиваль, который стартует уже завтра, 13 мая, на Лазурном побережье.

Холли Берри / © Getty Images

Берри была одета в черно-белый наряд-балахон с бахромой, состоявшей из шнурков, перьев и лент со стразами. Верх Холли скомбинировал с черными широкими брюками и красными лакированными туфлями с острыми носками и на шпильках.

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Звезда сделала волнистую укладку каре, макияж с персиковым блеском и коричневым карандашом-контуром. На лицо она надела черные солнцезащитные очки и украсила уши лаконичными серьгами с камнями.

Напомним, Холли Берри на Met Gala появилась в пикантном платье от LaQuan Smith, которое сочетала с украшениями от Cartier и головным убором от Jennifer Behr с вуалью.