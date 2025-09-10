В наряде с бантом и разрезом: Риз Уизерспун подчеркнула ноги платьем на премьере "Утреннего шоу"

Риз Уизерспун / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась премьера четвертого сезона сериала «Утреннее шоу», в котором сыграли главные роли актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Они посетили мероприятие в черных платьях, но если Энистон надела лаконичное платье с драпировкой, то Уизерспун выбрала платье с огромным бантом.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Наряд Риз был асимметричного кроя и сочетал в себе скульптурную драпировку и безупречный минимализм, которое она дополнила классическими черными туфлями-лодочками. Оно также облегало фигуру и было без лишнего декора, с одним открытым плечом и продуманно расположенным разрезом, удлиняющим фигуру. Огромный бант сбоку на юбке послужил центральным акцентом наряда, уравновесив линию разреза.

Риз Уизерспун / © Associated Press