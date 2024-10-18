В наряде с бархатной отделкой: Ники Хилтон посетила показ коллекции Giorgio Armani весна-лето 2025

Светское мероприятие состоялось в Нью-Йорке.
41-летняя Ники Хилтон - американская светская львица и миллионерша - посетила показ новой коллекции женской одежды Giorgio Armani весна-лето 2025, а также вечеринку, которая состоялась в Park Avenue Armory.
Ники для этого мероприятия опять выбрала наряд черного цвета. Это было длинное платье с рукавами, высокой горловиной и пышной бальной юбкой. На шее, манжетах и талии наряд был украшен бархатной отделкой. Также полосы из бархата были на юбке наряда, которая являлась двухслойной и включала светлую нижнюю часть и прозрачную верхнюю.
Образ Хилтон дополнила туфлями на каблуках и набором гламурных украшений с камнями. Волосы она распустила и уложила с пробором.
Это уже не первый случай в этом месяце, когда Никки надевает наряд черного оттенка на светское мероприятие. Также на балете в Нью-Йорке она блистала в платье-бюстье от бренда Oscar de la Renta с пышной юбкой, которое носила в сочетании с бриллиантовым колье.
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