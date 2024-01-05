В наряде с болеро и с баской: Кэри Маллиган посетила кинофестиваль в интересном аутфите

В четверг, 4 января, в Калифорнии состоялся 35-й ежегодный гала-концерт вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс. Мероприятие посетила актриса Кэри Маллиган. На этой церемонии она получила победу в номинации "Международная звезда" за работу в биографической романтической драме "Маэстро", что вышла в прошлом году.

На красную дорожку Кэри вышла в наряде от бренда Balmain из коллекции весна-лето 2024, которую бренд презентовал на Неделе моды в Париже.

Ее образ состоял из длинной черной обтягивающей юбки, а также топа без бретелек в оттенке синий металлик. Дополняли образ черное болеро и баска.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Наряд актриса сочетала с жемчужным колье и серьгами, а также сделала лаконичную прическу и макияж. На мероприятии перед камерами она позировала с коллегой - актрисой Мерил Стрип.

Кэри Маллиган и Мерил Стрип / Фото: Associated Press

Наряд Маллиган является частью так называемой украденной коллекции весна-лето 2024, а все из-за того, что практически перед самим показом бренд ограбили и, по словам модельера Оливье Рустена, украли более 50 единиц нарядов. В результате дизайнер и его команда работали день и ночь, чтобы успеть создать новые наряды для показа.

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