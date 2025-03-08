В наряде с цветами: звезда сериала "Сплетница" Лейтон Мистер посетила показ Elie Saab

В этом наряде на тонких бретельках она выглядела очаровательно и нежно.

Американская актриса Лейтон Мистер, которая прославилась главной ролью в сериале нулевых "Сплетница", посетила Париж. Она появилась среди звездных гостей показа коллекции прет-а-порте осень-зима 2025-2026 известного бренда Elie Saab.

Для мероприятие Лейтон надела длинное платье с кружевом и вышивкой, у которого были тонкие бретельки. Оно сочетала в себе несколько цветов: зеленый, черный и белый. Дополнила она образ черной сумкой с золотой ручкой, туфлями-лодочками и лаконичным колье на шее. Волосы, которые она перекрасилась в рыжий цвет, распустила и уложила в лаконичную прическу.

Лейтон Мистер / Фото: Getty Images

Напомним, что муж Лейтон - актер Адам Броди. Недавно пара вместе посетила церемонию вручения премии "Оскар", где они позировали вместе перед фотографами и Лейтон продемонстрировала красивое платье от Elie Saab из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Поэтому не удиветельно, что она прибыла и на показ бренда во Францию.

Лейтон Мистер с мужем / Фото: Associated Press

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