В наряде с цветочной вышивкой и новой прической: 50-летняя Ванесса Паради в стильном луке пришла на шоу Chanel

Ванесса Паради стала гостьей модного показа Chanel Haute Couture осень/зима 2023/2024, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса предстала перед фотокамерами в стильном аутфите от французского Модного дома. Она сочетала топ с цветочной вышивкой и V-образным декольте с цветочными брюками в похожей палитре с широким черным поясом на талии.

Ванесса Паради / Фото: Getty Images

Паради обула золотистые сапоги с черными лакированными носками и держала в руке черную сумочку с цветными аппликациями.

А еще Ванесса продемонстрировала новую прическу – она снова перекрасилась в блонд. Губы звезда накрасила помадой цвета пыльной розы, надела черные солнцезащитные очки и завершила лук золотым кулоном на цепочке.

К слову, показ также посетила звезда фильма от Marvel "Черная пантера", Люпита Нионго, которая надела твидовый костюм, состоявший из коротких шортов и топа с воротником, блестящими пуговицами и большими накладными карманами.

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