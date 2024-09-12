В наряде с цветочным принтом: папарацци подловили очаровательную Гвинет Пэлтроу в Нью-Йорке

Актриса в нежном аутфите вышла в свет.

Гвинет Пэлтроу попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Она была в сопровождении охранника.

Звезда выглядела очаровательно. На ней был белый наряд с голубым цветочным принтом, состоявший из приталенного жакета, рубашки с острым воротником и юбки длины миди.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

Аутфит Гвинет дополнила белыми лакированными остроносыми туфлями с красными носками и черными ремешками.

У Пэлтроу были распущены волосы, макияж в нежных оттенках и кольца на пальцах.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу появилась на публике в платье, усыпанном стразами.

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