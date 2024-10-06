В наряде с декольте и бахромой: 63-летняя Джулианна Мур посетила кинофестиваль в Нью-Йорке

Звезда надела платье интересного дизайна и лаконичного цвета.
Оскароносная актриса Джулианна Мур посетила 62-й Нью-Йоркский кинофестиваль, в рамках которого состоялась премьера драматического фильма "Комната по соседству". В этой картине она сыграла главную роль вместе с Тильдой Суинтон.
На мероприятие Джулианна надела длинное черное платье свободного фасона. Работала над этим образом известный звездный стилист Кейт Янг. Платье имело длинные рукава, V-образное декольте и бахрому на юбке.
Носила наряд Мур в сочетании с обувью от Bottega Veneta, серьгами от Ana Khouri и украшение на шее от бренда Sidney Garber. Также звезда сделала макияж с ярко-красной помадой на губах и распустила свои красивые рыжие волосы.
Ранее Мур была замечена в Италии. Актриса посетила показ Модного дома Bottega Veneta в Милане, где тот презентовал коллекцию весна-лето 2025. На показ она пришла в луке из кожи и с немного дерзкой сумкой в леопардовый принт.
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