В наряде с декольте и халтером: Леони Ханне посетила показ Модного дома Schiaparelli

Леони Ханне / © Getty Images

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В Париже стартовала Неделя высокой моды и традиционно мероприятие открыл культовый Модный дом Schiaparelli своим показом от кутюр сезона осень-зима 2025-2026. Шоу состоялось в художественный музее Малый дворец.

Традиционной гостьей мероприятия стала немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне. Она появилась на модном шоу в платье с халтером и эффектным декольте. Наряд был выполнен из нежной ткани оттенка айвори, а также имел корсет из денима, который подчеркивал тонкую талию Леони. На лифе и юбке платье украшали элегантные драпировки ткани.

Леони Ханне на показе от кутюр сезона осень-зима 2025-2026 / © Getty Images

Образ она дополнила черными туфлями на каблуках, клатчем, массивными золотыми серьгами в виде замочных скважин, макияжем и высокой прической-пучком.

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Напомним, что на показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Schiaparelli, главная it-girl Германии, пришла в в наряде-водолазке с длинными рукавами и полностью расшитом пайетками и бисером.

Леони Ханне на показе ready-to-wear осень-зима 2024-2025 / © Getty Images

Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Associated Press Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Associated Press Леони Ханне / © Associated Press Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images