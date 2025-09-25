ТСН в социальных сетях

В наряде с декольте и кружевом: Кьяра Ферраньи в бельевом платье сияла на церемонии в Милане

Ее наряд дополняла романтичная прическа и оригинальные украшения.

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

В Италии, в рамках Недели моды в Милане, состоялось вручение премии Black Carpet Awards, на котором появилась одна из главных итальянских звезд Кьяра Ферраньи.

Модный блогер блистала перед фотографами и гостями мероприятия в эффектном платье цвета шампанского, которое было выполнено в бельевом стиле. Красивый наряд был лаконичным и подчеркивал фигуру Кьяры, а также было украшено нежным кружевом белого цвета в зоне декольте и бретелек.

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Платье Ферраньи дополнила гламурными массивными золотыми серьгами и кольцом, а ее прическа была романтичной и немного небрежной — Кьяра собрала волосы, накрутила, а несколько прядок ниспадали на ее лицо.

Платье знаменитости было от нигерийского бренда Torlowei, а кружево, помимо декольте и бретельки-халтера также повторялось на задней части наряда. Детали платья она показала в Instagram.

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Напомним, что также платье цвета шампанского недавно выгуляла на публике актриса Кейт Хадсон. Она посетила мероприятие организованное в честь 77-й церемонии вручения премии «Эмми» в наряде от украинского бренда Anna October, стоимостью 33 942 гривен.

