В наряде с декольте и в компании Брэда Питта: Ана де Армас блистала на Венецианском кинофестивале

Голливудская актриса Ана де Армас прибыла в Венецию, чтобы презентовать публике фильм "Блондинка", который расскажет о самой знаменитой актрисе всех времен - Мэрилин Монро. Картина не является байопиком, а снята по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс, написанной на основе биографии Монро.

Одним из продюсеров картины является актер Брэд Питт, поэтому он также посетил кинофестиваль и вышел на красную дорожку вместе с Аной.

На актере опять был довольно странный костюм, но в отличие от недавней премьеры, на корой он вышел к фотографам в юбке, этот наряд актера был довольно классическим, хоть сочетал он его и с кроссовками.

Ана де Армас и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Ана де Армас и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Ана же появившись на красной дорожке стала звездой вечера, поскольку выбрала для мероприятия нежное платье от бренда Louis Vuitton с которым сотрудничает.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Нежно-розовое платье с американской проймой и глубоким декольте до пупка было однотонным и выполнено из тончайшего шелка. Также платье было плиссированным и имело длинный шлейф, который красиво "играл", когда актриса двигалась.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Образ Аны дополнили бриллиантовые украшения от Messika jewelry: браслет, колье в виде крыльев птицы, серьги и кольцо.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Волосы девушке уложили в классическую голливудскую волну и сделали лаконичный макияж.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

В самом же фильме нам покажут, как после травматического детства Норма Джин Мортенсон становится голливудской актрисой. Она теперь всемирно известна под сценическим псевдонимом "Мэрилин Монро", но ее появление на экране резко контрастирует с любовными проблемами, эксплуатацией, злоупотреблением властью и наркоманией, с которыми она сталкивается в своей личной жизни.

После выхода первого трейлера фильм довольно сильно критиковали из-за того, что главная актриса, кубинка по происхождению, не смогла избавиться от своего акцента. Но когда премьера таки состоялась, зал взорвался бурными овациями, якобы, Ане и команде аплодировали 14 минут.

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