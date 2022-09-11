В наряде с декольте и в компании Брэда Питта: Ана де Армас блистала на Венецианском кинофестивале

Эта драма Netflix была одним из самых ожидаемых фильмов кинофестивала.
Голливудская актриса Ана де Армас прибыла в Венецию, чтобы презентовать публике фильм "Блондинка", который расскажет о самой знаменитой актрисе всех времен - Мэрилин Монро. Картина не является байопиком, а снята по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс, написанной на основе биографии Монро.
Одним из продюсеров картины является актер Брэд Питт, поэтому он также посетил кинофестиваль и вышел на красную дорожку вместе с Аной.
На актере опять был довольно странный костюм, но в отличие от недавней премьеры, на корой он вышел к фотографам в юбке, этот наряд актера был довольно классическим, хоть сочетал он его и с кроссовками.
Ана же появившись на красной дорожке стала звездой вечера, поскольку выбрала для мероприятия нежное платье от бренда Louis Vuitton с которым сотрудничает.
Нежно-розовое платье с американской проймой и глубоким декольте до пупка было однотонным и выполнено из тончайшего шелка. Также платье было плиссированным и имело длинный шлейф, который красиво "играл", когда актриса двигалась.
Образ Аны дополнили бриллиантовые украшения от Messika jewelry: браслет, колье в виде крыльев птицы, серьги и кольцо.
Волосы девушке уложили в классическую голливудскую волну и сделали лаконичный макияж.
В самом же фильме нам покажут, как после травматического детства Норма Джин Мортенсон становится голливудской актрисой. Она теперь всемирно известна под сценическим псевдонимом "Мэрилин Монро", но ее появление на экране резко контрастирует с любовными проблемами, эксплуатацией, злоупотреблением властью и наркоманией, с которыми она сталкивается в своей личной жизни.
После выхода первого трейлера фильм довольно сильно критиковали из-за того, что главная актриса, кубинка по происхождению, не смогла избавиться от своего акцента. Но когда премьера таки состоялась, зал взорвался бурными овациями, якобы, Ане и команде аплодировали 14 минут.
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