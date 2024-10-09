В наряде с декольте и воланами: Алисия Викандер на кинофестивале в Швейцарии

Она выглядела элегантно и женственно в этом двухцветном наряде.

Оскароносная актриса Алисия Викандер посетила 20-й Цюрихский кинофестиваль. В рамках этого мероприятия состоялся показ фильма "Оценка" (The Assessment), в котором она сыграла одну из главных ролей.

Алисия Викандер / Фото: Getty Images

Перед фотографами Алисия позировала в черно-белом платье от бренда Louis Vuitton. У него было глубокое V-образное декольте, а плечо украшал большой ассиметричный бант-волан из ткани. Также волан был на юбке.

Образ актрисы дополнил нежный макияж, прическа, а также украшения - длинные серьги и несколько колец на руках.

Алисия Викандер / Фото: Getty Images

Также в этой картине появится актриса Элизабет Олсен - младшая сестра Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Ранее она тоже пришла на презентацию фильма "Оценка" на Международный кинофестиваль в Торонто, где состоялась премьера картины. На Олсен было платье от Модного дома Schiaparelli и являлся частью кутюрной коллекции осень-зима 2024-2025.

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