В наряде с декольте: Николь Шерзингер позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг

В наряде с декольте: Николь Шерзингер позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг

Знаменитость продемонстрировала эффектный лук.

Участница группы The Pussycat Dolls и телеведущая Николь Шерзингер позировала в фотосесии на крыше Эмпайр-стейт-билдинг во время перерыва между репетициями шоу Annie Live! на канале NBC.

Звезда была одета в черное платье с декольте и высоким разрезом сбоку, который украшали небольшие оборки и бант на бедре. Платье было с длинными рукавами в цветочный принт.

Образ Николь дополнила черными туфлями-лодочками и прической с легкими локонами.

Николь Шерзингер / Associated Press

Напомним, что не так давно звезду заметили в необычном лавандовом костюме, когда она шла на ужин в ресторан Craig's со своим бойфрендом.

Николь Шерзингер / Getty Images

Читайте также:

Образы Николь Шерзингер (15 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку