В наряде с декольте: Николь Шерзингер позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг

Знаменитость продемонстрировала эффектный лук.
Участница группы The Pussycat Dolls и телеведущая Николь Шерзингер позировала в фотосесии на крыше Эмпайр-стейт-билдинг во время перерыва между репетициями шоу Annie Live! на канале NBC.
Звезда была одета в черное платье с декольте и высоким разрезом сбоку, который украшали небольшие оборки и бант на бедре. Платье было с длинными рукавами в цветочный принт.
Образ Николь дополнила черными туфлями-лодочками и прической с легкими локонами.
Напомним, что не так давно звезду заметили в необычном лавандовом костюме, когда она шла на ужин в ресторан Craig's со своим бойфрендом.
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