- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 1 мин
В наряде с декольте: Приянка Чопра сходила в театр с мужем-певцом
Пара появилась на мероприятии в Нью-Йорке.
Актриса и модель Приянка Чопра позировала перед фотографами с мужем Ником Джонасом. Пара посетила вместе премьеру мюзикла «Последние пять лет» на Бродвее, который показали в театре Hudson.
В театр Приянка надела костюм черного цвета, который включал жилетку с декольте и пуговицами, а также обтягивающую юбку. Оба изделия были украшены шелковыми фигурными вставками.
Образ звезды дополняли босоножки от Giuseppe Zanotti на каблуках, а также прическа, макияж и украшения от ювелирного бренда Bvlgari, с которым она сотрудничает — руку украшала бриллиантовая змея.
Звезда также неоднократно в рамках своего сотрудничества с ювелирным брендом посещала их мероприятия в разных странах. Во время одного из таких выходов на публику она продемонстрировала золотое платье с глубоким декольте от бренда Rasario в Париже.