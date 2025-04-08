В наряде с декольте: Приянка Чопра сходила в театр с мужем-певцом

Приянка Чопра и Ник Джонас / © Associated Press

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Актриса и модель Приянка Чопра позировала перед фотографами с мужем Ником Джонасом. Пара посетила вместе премьеру мюзикла «Последние пять лет» на Бродвее, который показали в театре Hudson.

В театр Приянка надела костюм черного цвета, который включал жилетку с декольте и пуговицами, а также обтягивающую юбку. Оба изделия были украшены шелковыми фигурными вставками.

Приянка Чопра и Ник Джонас / © Associated Press

Образ звезды дополняли босоножки от Giuseppe Zanotti на каблуках, а также прическа, макияж и украшения от ювелирного бренда Bvlgari, с которым она сотрудничает — руку украшала бриллиантовая змея.

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Приянка Чопра / © Associated Press

Звезда также неоднократно в рамках своего сотрудничества с ювелирным брендом посещала их мероприятия в разных странах. Во время одного из таких выходов на публику она продемонстрировала золотое платье с глубоким декольте от бренда Rasario в Париже.

Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Associated Press Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Getty Images Приянка Чопра / © Associated Press