В наряде с эффектным декольте: Джессика Честейн очаровала платьем тыквенного оттенка на кинофестивале

Этот наряд отлично сочетался с ее оттенком волос и макияжем.
Рыжеволосая голливудская звезда Джессика Честейн очаровала нас своим невероятным образом, который выбрала для красной дорожки ежегодного Лондонского кинофестиваля.
Она позировал в ярком длинном платье цвета спелой тыквы, которое создано брендом Roland Mouret.
Платье имело высокий разрез спереди, который открывал ее ноги, а также глубокое V-образное декольте. Также довольно оригинально смотрелись оборки на талии.
Дополняли образ актрисы укладка в стиле Старого Голливуда с легкой волной, золотые босоножки и украшения от Gucci jewelry с разноцветными камнями.
Мероприятие Честейн посетила, поскольку на кинофестивале состоялся показ картины "Добрый медбрат", где она сыграла вместе с британцем Эдди Редмэйном. Актер также составил компанию Джессике на красной дорожке и тоже появился в довольно оригинальном костюме со стразами на спине.
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