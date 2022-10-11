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В наряде с эффектным декольте: Джессика Честейн очаровала платьем тыквенного оттенка на кинофестивале

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В наряде с эффектным декольте: Джессика Честейн очаровала платьем тыквенного оттенка на кинофестивале

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Этот наряд отлично сочетался с ее оттенком волос и макияжем.

Рыжеволосая голливудская звезда Джессика Честейн очаровала нас своим невероятным образом, который выбрала для красной дорожки ежегодного Лондонского кинофестиваля.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Она позировал в ярком длинном платье цвета спелой тыквы, которое создано брендом Roland Mouret.

Платье имело высокий разрез спереди, который открывал ее ноги, а также глубокое V-образное декольте. Также довольно оригинально смотрелись оборки на талии.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Дополняли образ актрисы укладка в стиле Старого Голливуда с легкой волной, золотые босоножки и украшения от Gucci jewelry с разноцветными камнями.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Мероприятие Честейн посетила, поскольку на кинофестивале состоялся показ картины "Добрый медбрат", где она сыграла вместе с британцем Эдди Редмэйном. Актер также составил компанию Джессике на красной дорожке и тоже появился в довольно оригинальном костюме со стразами на спине.

Джессика Честейн и Эдди Редмэйн / © Associated Press
Джессика Честейн и Эдди Редмэйн / Фото: Associated Press
Джессика Честейн и Эдди Редмэйн / © Associated Press
Джессика Честейн и Эдди Редмэйн / Фото: Associated Press

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