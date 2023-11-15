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В наряде с глубоким V-образным декольте: Кэри Маллиган на красной дорожке фильма "Солтберн"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
1 мин
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В наряде с глубоким V-образным декольте: Кэри Маллиган на красной дорожке фильма "Солтберн"

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Презентация фильма состоялась в Лос-Анджелесе.

Двукратная номинантка на премию "Оскар" Кэри Маллиган, хорошо известная киноманам по фильму "Великий Гэтсби", появилась на показе фильма "Солтберн" режиссера Эмиральд Феннел.

Кэри Маллиган / © Associated Press
Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Собирал на красную дорожку звезду стилист Эндрю Мукамал. На Кэри был наряд от бренда Balmain из коллекции осень-зима 2023.

Верхняя часть наряда являлась жакетом с открытыми плечами, лацканами и очень глубоким V-образным декольте. А вот нижней частью была юбка-миди, полностью расшитая кристаллами разной величины. Дополнила она образ туфлями-лодочками на каблуках, лаконичной укладкой и практически полным отсутствием макияжа.

Кэри Маллиган / © Associated Press
Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила и актриса Марго Робби. Звезда Барби вышла на красную дорожку в наряде от Schiaparelli с прозрачным корсетом и широких штанах.

Марго Робби / © Associated Press
Марго Робби / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
218
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