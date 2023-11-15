В наряде с глубоким V-образным декольте: Кэри Маллиган на красной дорожке фильма "Солтберн"

Презентация фильма состоялась в Лос-Анджелесе.
Двукратная номинантка на премию "Оскар" Кэри Маллиган, хорошо известная киноманам по фильму "Великий Гэтсби", появилась на показе фильма "Солтберн" режиссера Эмиральд Феннел.
Собирал на красную дорожку звезду стилист Эндрю Мукамал. На Кэри был наряд от бренда Balmain из коллекции осень-зима 2023.
Верхняя часть наряда являлась жакетом с открытыми плечами, лацканами и очень глубоким V-образным декольте. А вот нижней частью была юбка-миди, полностью расшитая кристаллами разной величины. Дополнила она образ туфлями-лодочками на каблуках, лаконичной укладкой и практически полным отсутствием макияжа.
Также это мероприятие посетила и актриса Марго Робби. Звезда Барби вышла на красную дорожку в наряде от Schiaparelli с прозрачным корсетом и широких штанах.
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