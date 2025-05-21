В наряде с голой спиной: топ-модель Изабель Гулар надела платье от Armani на красную дорожку

Изабель Гулар / © Associated Press

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Учитывая количество звезд, которые уже успели пройтись по красной дорожке Каннского кинофестиваля, который сейчас проходит во Франции, кажется, что сложно выделится, однако топ-модель Изабель Гулар все же смогла произвести впечатление.

Бразильская звезда, известна как один из «ангелов» Victoria’s Secret, пришла на мероприятие в вечернем платье от Armani Privé из коллекции весна-лето 2018 и украшениях от Chopard.

Изабель Гулар / © Associated Press

Ее наряд был двухцветным, ведь верхняя часть выполнена из текстурной золотой ткани с декором, а вот юбка была бархатной и длинной. Также у платье Изабель была голая спина с очень низким вырезом.

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Изабель Гулар / © Associated Press

Волосы звезда собрала в прическу-пучок и на лице сделала макияж с выразительными глазами и коричневой помадой.

Изабель Гулар / © Associated Press

Модель любит подчеркивать фигуру и для красной дорожки Канн любит вибирать приталеные платья. В прошлом году Изабель тоже носила платье от Armani Privé, но из коллекции осень-зима 2023. Ее наряд-бюстье был с большими красными цветами.

Изабель Гулар / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press