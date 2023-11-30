В наряде с "голым" эффектом: 77-летняя Долли Партон вышла на сцену в смелом образе

Американская кантри-певица произвела фурор своим образом для выступления в Техасе.
77-летняя Долли Партон вышла на сцену во время перерыва футбольного матча НФЛ между "Даллас Ковбойз" и "Вашингтон Коммандерс" в белых мини-шортах, расшитых пайетками.
Также певица надела коричневую синюю блузу с широкими рукавами и смелым декольте, которую дополняла жилетка с большими гламурными звездами. На блузе Партон были сверкающие стразы, а на жилетке тоже пайетки.
Однако это еще не вся часть наряда, ведь на самом деле певица была не обнажена, а одета в сетчатый комбинезон, который прикрывал ее ноги и живот. Этот элемент костюма был также украшен стразами.
Завершали образ Партон очень яркий макияж, гламурные туфли на каблуках, серьги со стразами, длинный маникюр и ее любимая объемная прическа.
Во время шоу она исполнила свой суперхиты: Jolene, 9 to 5 и даже кавер на песню группы Queen We Are the Champions.
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