В наряде с "голым" эффектом: 77-летняя Долли Партон вышла на сцену в смелом образе

77-летняя Долли Партон вышла на сцену во время перерыва футбольного матча НФЛ между "Даллас Ковбойз" и "Вашингтон Коммандерс" в белых мини-шортах, расшитых пайетками.

Также певица надела коричневую синюю блузу с широкими рукавами и смелым декольте, которую дополняла жилетка с большими гламурными звездами. На блузе Партон были сверкающие стразы, а на жилетке тоже пайетки.

Однако это еще не вся часть наряда, ведь на самом деле певица была не обнажена, а одета в сетчатый комбинезон, который прикрывал ее ноги и живот. Этот элемент костюма был также украшен стразами.

Долли Партон / Фото: Associated Press

Завершали образ Партон очень яркий макияж, гламурные туфли на каблуках, серьги со стразами, длинный маникюр и ее любимая объемная прическа.

Долли Партон / Фото: Associated Press

Во время шоу она исполнила свой суперхиты: Jolene, 9 to 5 и даже кавер на песню группы Queen We Are the Champions.

Читайте также: