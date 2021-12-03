В наряде с хрустальной бахромой: роскошная Тина Кунаки на вечеринке в Париже

Девушка посетила камерную вечеринку со звездами.

Светские мероприятия бушуют в Париже, ведь в столицу Франции съехались различные знаменитости, чтобы посетить вечеринку, организованную брендом Bvlgari по случаю открытия их нового отеля. Хоть вечеринка и была довольно тихой и даже камерной, но вот только посетили ее супермодели Наталья Водянова, Карла Бруни и Тина Кунаки, и все они были не только в роскошных нарядах, но и в украшениях от ювелирного бренда Bvlgari.

Тина Кунаки / Getty Images

24-летняя модель и жена Венсана Касселя появилась на мероприятии в ансамбле из укороченного твидового жакета и мини-юбки с хрустальной бахромой и жемчужинами, а также в туфлях на высоких каблуках. Кудрявые волосы девушка вытянула и собрала в высокий хвост.

Тина Кунаки / Getty Images

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